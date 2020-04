Russia, dramma in casa Lokomotiv Mosca: Samokhvalov stroncato da un infarto

Una notizia che ha sconvolto il calcio russo.

Poche ore fa la Lokomotiv Mosca ha diffuso una notizia drammatica che ha scioccato il mondo del calcio. Il giovane difensore Innokentiy Samokhvalov è deceduto all’età di 22 anni. Il calciatore classe ’97, stroncato da un infarto durante una sessione di allenamento individuale, non aveva ancora festeggiato l’esordio con la maglia della prima squadra, e nel corso della stagione attuale guidava la difesa della Kazanka Moskva, squadra satellite della Lokomotiv che milita nella terza divisione del campionato russo.

A comunicarne la dipartita è stato il club tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito:

“In data 20 aprile è deceduto il difensore Innokentiy Samokhvalov. Il difensore è stato colpito da un malore durante una sessione di allenamento individuale. I dettagli della tragedia verranno chiarite. Samokhvalov è entrato a far parte della nostra Academy da quando frequentava la terza elementare, ha vinto il campionato Primavera e in questa stagione aveva giocato con la maglia del Kazanka. Samokhvalov ha lasciato una moglie e un figlio. Era una persona gentile e disponibile, un buon amico. La Lokomotiv è in stato di shock per quanto accaduto, è un enorme dispiacere per la nostra famiglia. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Innokentiy“.