Ritiro Higuain, arriva la smentita del ‘Pipita’: “Mio padre ha frainteso mie parole”

L'ex centravanti di Napoli e Juventus, oggi in forza all'Inter Miami, intende continuare con il calcio giocato

"E' stato un malinteso che mio padre ha avuto con me,non gli ho mai parlato del ritiro. Si è espresso male, può succedere. Ma non ha nulla a che vedere con la realtà: sono concentrato sul club, sull'adempimento del contratto. Quando arriverà il momento di ritirarmi, se quella decisione verrà presa, sarò io a comunicarla, nessun altro tranne me".