Refugee Teams: al “Barbera” di Palermo la finale regionale della 7a edizione del torneo

Il progetto ha visto anche quest’anno la partnership con il Palermo Football Club

Sarà lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, mercoledì 9 giugno, alle ore 9:30, ad ospitare la prima final four regionale della 7° edizione del torneo Refugee Teams. La manifestazione di carattere sociale sviluppato dal Settore Giovanile Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in collaborazione con il Ministero degli Interni, con i centri SAI-SIPROIMI, con l’UEFA, l’Anci, l’Università del Sacro Cuore di Milano e con il supporto dei partner Eni e Puma, vedrà mercoledì in campo le squadre dei centri di accoglienza di Mazzarino, Sciacca, Marsala Ciancio 1 e Marsala Ciancio 2 che si contenderanno il passaggio alle finali nazionali.