Rebrov: “Pronto ad andare in guerra. Putin? Non vedo possibile alcun compromesso”

L'ex bomber Serhij Rebrov è pronto ad andare in guerra, dopo il conflitto tra Russia ed Ucraina scoppiato nei giorni scorsi

Serhij Rebrov è pronto a mettere da parte il calcio per andare in guerra. L'ex attaccante ucraino, compagno di Shevchenko alla Dinamo Kiev e in nazionale, oggi allena l'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti, si dice pronto a imbracciare le armi contro la Russia per difendere la sua Ucraina.