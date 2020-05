Real Madrid, Marcelo e l’amicizia con Cristiano Ronaldo: “Dicevano che non sapevo vivere senza lui. Io alla Juventus? Tutta la verità”

“Ho sentito che due anni fa dicevano che avevo firmato con la Juve, che indossavo la maglia della Juve e che non vivevo senza Cristiano. La gente s’è inventata tante cose però è bello sapere di piacere ad alcuni tifosi della Juve“.

Marcelo, terzino del Real Madrid, intervenuto in diretta su Instagram con Fabio Cannavaro, ha rivelato diversi retroscena, soprattutto legati al suo futuro: “Non voglio andare via dal Real e penso che neanche me lo permetterebbero – ha sottolineato il brasiliano -. Qui sto molto bene e non so se la Juve mi cerchi veramente. Zidane? Con il lavoro, l’umiltà e la comprensione dei giocatori siamo riusciti a vincere. Ha reso incredibile lo spogliatoio. Ma non dimentichiamo il lavoro precedente, Ancelotti è stato un grande“.

In carriera Marcelo ha affrontato i calciatori più forti degli ultimi decenni: “Il più difficile da marcare? Non ho mai giocato contro Cristiano quindi direi Messi e Jesus Navas ai tempi del Siviglia”. Tra i compagni di squadra anche diversi giocatori con i quali era possibile scherzare: “I più simpatici? Diarra, Robinho e…Cassano“. Infine per il brasiliano la classica domanda: “Messi o Ronaldo? Scegliere il migliore è difficile, si può soltanto dire chi ti piace di più. Ho giocato con Cristiano per dieci anni, è il top per le motivazioni che ti dà sul campo, per ciò che fa, per come parla. Purtroppo a entrambi manca il Mondiale”, ha concluso il terzino sinistro del Real Madrid.