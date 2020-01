Real Madrid, Dario Silva e il retroscena su Sergio Ramos: “L’ho sempre ingannato. Vi spiego come gli ho salvato la carriera”

Dario Silva non dimentica il passato.

Idolo di migliaia di tifosi madrileni e non, è il giocatore con più presenze nella Spagna. Stiamo parlato del capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, considerato una vera e propria leggenda nel continente ispanico. Il passato di quella che ad oggi – a tutti gli effetti – la colonna portante dei Blancos, tuttavia, cela qualche lecito desiderio di trasgressione tipico dell’adolescenza. A raccontarlo è l’ex compagno ai tempi del Siviglia Dario Silva, oggi impiegato in una pizzeria di Malaga dopo il grave incidente avvenuto nel 2006 che gli è costato l’amputazione della gamba. Proprio l’ex Cagliari, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Movistar”, ha svelato di avere – in qualche modo – salvato la carriera di Sergio Ramos: appena diciassettenne ai tempi della sua esperienza in biancorosso.

“Io uscivo sempre la sera, ma Sergio era giovane e io non desideravo che lui imparasse a fare notte fonda, a bere o a farsi corteggiare dalle donne” ha dichiarato Dario Silva. “Lui veniva da me, ma io gli dicevo sempre di no, che non potevamo uscire”.

“Ogni volta però mi controllava, ne sono certo. Vedevo che mi osservava per capire se continuassi verso casa mia o se uscissi. Io – ha ammesso l’uruguaiano – facevo finta di tornare, mi fermavo alla rotonda e quando vedevo che lui accendeva le luci di casa allorame ne andavo in giro in macchina. L’ho sempre ingannato, ma una volta mi ha beccato e mi ha accusato di aver bevuto troppo. Io gli dissi che mi ero solo fatto qualche bicchiere a casa”, ha concluso Dario Silva.