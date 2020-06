Real Madrid, Courtois: “Vincere il titolo nello stadio dedicato a Di Stefano sarebbe l’apoteosi”

Thibaut Courtois si proietta alla ripresa della Liga.

L’estremo difensore del Real Madrid non vede l’ora che riparta il campionato con i blancos che nella giornata di domenica 14 giugno ospiteranno l’Eibar. L’ex numero uno anche di Chelsea e Atletico Madrid, nel corso di un’intervista concessa a “El Partidazo de Movistar“, ha confermato di credere fortemente nel titolo e tessuto le lodi di Eden Hazard.

“C’è grande voglia di ricominciare il campionato e di lottare per vincerlo. Abbiamo la migliore difesa ed è merito di tutta la squadra. Ho già vinto due volte il premio di portiere meno battuto, con l’Atletico, e spero di vincerlo con il Real. Hazard? Si vede che è in forma, abbiamo bisogno di lui in questo finale. Giocheremo nello stadio Di Stefano, dedicato a una leggenda e sarebbe fantastico se riuscissimo a vincere la Liga lì. Dobbiamo trovare motivazione e concentrazione: ieri abbiamo giocato tra di noi ed eravamo più concentrati rispetto alle partite della tournée negli USA”.