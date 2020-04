Real Madrid, Cannavaro si confessa: “Sogno di poter allenare i blancos, Zidane ha compiuto un’impresa”

Fabio Cannavaro e il sogno nel cassetto.

L’ex difensore dell’Italia campione del mondo nel 2006, nel corso di un’intervista concessa al ‘Madrilista Real’, ha confessato di avere un obiettivo. Cannavaro è attualmente il tecnico dei cinesi del Guangzhou Evergrande che da ormai diversi giorni hanno ricominciato ad allenarsi dopo l’emergenza Coronavirus.

“Ho iniziato a lavorare come allenatore sognando un giorno di allenare un club come il Real Madrid. Bisogna pensare in grande, quindi il Real Madrid, la nazionale italiana o un grande club d’Europa. Zidane? Ha fatto qualcosa che nessuno ha mai fatto nella storia del calcio perché vincere tre volte la Champions è difficile, molto difficile da ripetere. Valverde? Sarà il miglior giocatore del Real Madrid per i prossimi dieci anni”.