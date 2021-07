Quaison all’Al-Ettifaq, è ufficiale: l’ex rosa riparte dall’Arabia Saudita

Nuova esperienza per lo svedese ex Palermo Robin Quaison dopo l'addio al Mainz

Dopo l'addio al Mainz, l'ex Palermo Robin Quaison si prepara a ripartire in Arabia Saudita. E' ufficiale l'approdo del calciatore all'Al-Ettifaq, in cui il classe '92 arriverà da svincolato.