Psg, il rimprovero di Zico: “Neymar sia più professionale, prenda esempio da CR7 e Messi”

Zico bacchetta Neymar Jr.

L’ex campione brasiliano che in Italia ha indossato la maglia dell’Udinese ha detto la sua in merito agli atteggiamenti mostrati negli ultimi tempi dal proprio connazionale. La stella del Psg, a detta di Zico, dovrebbe appendere da calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi che fanno del calcio la propria ragione di vita e sono visti dal mondo intero come professionisti esemplari. Le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’FC Goa attraverso le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Ho chiesto a Neymar di essere più professionale. Il suo modo di giocare è incredibile, ma deve fare come Messi e Cristiano Ronaldo, che vivono per il calcio. Ney ha troppe distrazioni”.