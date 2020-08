Wolverhampton, svelato il segreto di Traorè: braccia unte con olio per neonati. Il motivo…

Adama Traorè è tornato in campo dopo i ripetuti infortuni alla spalla rimediati negli scorsi mesi.

Velocità e classe, il numero 23 del Wolverhampton, non si è risparmiato in occasione della sfida di Europa League – andata in scena nella giornata di ieri e vinto per 1 rete a zero dalla compagine inglese – contro l’Olympiakos. Un match all’indomani del quale, il noto quotidiano britannico “The Sun”, ha svelato un particolare retroscena legato proprio al 24enne spagnolo. Secondo il tabloid inglese, Traorè, sarebbe stato cosparso di olio per neonati su tutto il corpo pochi minuti prima di scendere in campo contro l’Olympiakos. Uno stratagemma mirato a sfuggire al gioco falloso degli avversari dopo il problema accusato alla spalla. In questo modo, gli altri giocatori, trovano più difficile fermarlo, poiché Traoré risulta così “scivoloso”.

“È qualcosa che dovevamo fare per proteggere Adama – conferma una fonte vicina al club in cui gioca – I difensori avversari sono preoccupati che Adama si distingua per la sua velocità, quindi tirano il suo braccio.

Questo ha causato lussazioni alla spalla durante le partite. Lubrificando il suo braccio con l’olio diventa più difficile per l’avversario afferrarlo e aiuta a evitare danni”.