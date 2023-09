Wolverhampton-Manchester City, le probabili formazioni: Lemina sfida Kovacic. Ok Doku

Il Manchester City naviga a vele spiegate in Premier League con diciotto punti su diciotto disponibili conquistati. Tuttavia, in settimana è arrivata l'eliminazione a sorpresa dalla EFL Cup per mano del Newcastle che ha dunque escluso i Citizens dalla competizione. Dieci gol segnati nelle ultime tre partite di campionato evidenziano le doti tecniche dei giocatori a disposizione di Pep Guardiola, nonostante gli infortuni, di entità diversa, di alcuni elementi dal valore assoluto come Bernardo Silva e Kevin De Bruyne. In avanti conferme per Doku e Julian Alvarez mentre resta intoccabile Foden a supporto dell'immancabile Haaland. A centrocampo assenza di spessore per i campioni d'Europa che dovranno rinunciare a Rodri, squalificato per un'ingenuità nel corso del passato match contro il Nottingham Forest.