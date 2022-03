Wolverhampton-Leeds, probabili formazioni: il tridente di Jimenez sfida Bamford,

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Premier League tra Wolverhampton e Leeds

Nell'anticipo della trentesima giornata di Premier League si affrontano Wolverhampton e Leeds. Sesto posto sempre più vicino per la formazione giallonera, che dopo le vittorie contro Watford ed Everton vuol proseguire la sua striscia positiva di risultati. Di fronte il nuovo Leeds di Marsch, che lotta per non retrocedere e si trova attualmente al sedicesimo posto della classifica con 26 punti all'attivo. l'ultimo successo interno ottenuto contro il Norwich ha restituito fiducia all'ambiente white, che adesso vuole certamente andare a caccia di altri tre punti fondamentali per tirarsi fuori dalle zone basse del campionato, dopo una stagione certamente deludente culminata con l'esonero di Marcelo Bielsa.