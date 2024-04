Wolverhampton-Arsenal, probabili formazioni: Arteta con Havertz e Saka. Cunha dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Wolverhampton e Arsenal, valido per la trentaquattresima giornata di Premier League.

⚽️ 20 aprile - 11:59

E' tutto pronto per il match tra Wolverhampton e Arsenal, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Premier League e in programma alle ore 20:30 allo stadio Molineux Stadium.

Da una parte i padroni di casa, piazzati all'undicesimo posto a quota 43 punti, in piena metà classifica. Infatti, le Wolves non avranno problemi, da qua al termine dell'anno, per conservare la categoria e programmare il futuro con serenità. Per quanto concerne, invece, le possibilità di un piazzamento europeo, la situazione è abbastanza particolare e complicata, viste le sette lunghezze di distanza dal Manchester United quarto. Inoltre, i ragazzi di mister Gary Paul O'Neil, sono reduci da quattro partite senza vittoria.

Dall'altra, ci sono i Gunners, in piena lotta per il titolo e di recente eliminati dalla Champions League. L'uno a zero rimediato in casa del Bayern Monaco ha portato Gabriel Jesus e compagni a essere fuori dalla massima competizione europea. Unico obiettivo rimasto, la Premier League: secondo posto in classifica, 71 punti totalizzati e -2 dal Manchester City capolista. Il ko con l'Aston Villa ha permesso alla squadra di Guardiola di superare quella di Arteta, ma tutto è in bilico in questo finale di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): José Sa; Bueno, Kilman, Toti Gomes; Nelson Semedo, Doyle, Lemina, Doherty; Joao Gomes; Sarabia, Cunha.

ARSENAL (4-3-3): Raya ; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Kiwior; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli.

DOVE VEDERE IL MATCH — Wolverhampton-Arsenal è in programma sabato alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.