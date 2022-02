Wolverhampton-Arsenal, la decide Gabriel: scontro diretto vinto e Arteta al 5° posto

L'Arsenal batte di misura il Wolverhampton e conquista punti importanti per la conquista di un piazzamento europeo

Termina 0-1 il match della ventiquattresima giornata di Premier League tra Wolverhampton e Arsenal. Grande prova dei Gunners di Mikel Arteta, che battono i Wolves grazie alla rete siglata da Gabriel nel primo tempo. Lesto il difensore centrale brasiliano a scaricare il pallone in porta da due passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lacazette. I padroni di casa si fanno più propositivi in avanti, senza riuscire però a smontare il castello difensivo organizzato dalla compagine londinese. Quest'ultima terminerà pure il match in dieci uomini, a causa dell'espulsione rimediata da Martinelli al 69' per doppia ammonizione. Nonostante lo svantaggio numerico, i biancorossi sono riusciti a portare i tre punti a casa, scavalcando in classifica il Manchester United di CR7 al quinto posto.