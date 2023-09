West Ham-Manchester City, le probabili formazioni: Antonio sfida Haaland. Out Stones

La preview e le probabili formazioni della sfida tra West Ham e Manchester City per la quinta giornata di Premier League.

Al London Stadium va in scena il confronto tra West Ham e Manchester City valido per la quinta giornata di Premier League. Una sfida interessante tra i campioni della scorsa Conference League contro quelli della passata Champions League, con un avvio di stagione che lascia ben sperare le rispettive piazze. Calcio d'inizio in programma alle 16:00, ora italiana.