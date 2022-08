West Ham-Manchester City, formazioni ufficiali: esordio per Guardiola, out Scamacca

Il Manchester City, campione d'Inghilterra in carica, riparte dalla gara esterna contro il West Ham, nel terzo anticipo del sabato di Premier. Guardiola rilancia Haaland dopo la prestazione non perfetta in Coppa di Lega, non c'è Scamacca ancora fuori condizione. Fischio d'inizio alle 17:30, di seguito le formazioni ufficiali del match: