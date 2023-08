West Ham-Chelsea, probabili formazioni: Moyes con Paquetà, c’è Caicedo dal 1′

La sfida di Premier League è in programma alle 17:30 all'Olympic Stadium: probabili formazioni e dove vedere la gara in tv.

A caccia del primo successo in Premier League. Alle ore 17:30, all'Olympic Stadium, il Chelsea affronterà in trasferta il West Ham nel match valevole per la seconda giornata del massimo campionato inglese. Dopo il pari all'esordio contro il Liverpool e le buone prestazioni offerte nella pre-season, Pochettino cerca i tre punti nel derby contro gli Hammers, reduci da un'estate tribolata, con la cessione di Declan Rice all'Arsenal per 110 milioni più bonus. A tenere banco in casa West Ham, inoltre, è anche il caso Paquetà. Il 25enne brasiliano, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, sarebbe finito sotto inchiesta della Football Association con l'accusa di aver violato il regolamento relativo alle scommesse e del gioco d’azzardo.