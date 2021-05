West Bromwich-Liverpool, Klopp: “Champions League? Non penso ci diano una wild card”

Il Liverpool a testa bassa verso l’obiettivo Champions League.

I Reds nel pomeriggio affronteranno in trasferta il già retrocesso West Bromwich Albion, un successo permetterebbe agli uomini di Klopp di portarsi a -1 dal Chelsea quarto a due gare dal termine. Il tecnico tedesco, intervenuto in conferenza stampa, si è proprio concentrato sul finale di stagione dei suoi.

“Purtroppo non credo che ci diano una wild card per partecipare alla prossima Champions League, se non ci dovessimo qualificare. Anche altre buone squadre non sono ancora in gioco. Immaginate una Champions League senza la Juventus. È complicato. Ma devi meritarla, altrimenti non ne fai parte. Questa stagione ha avuto tanti alti e bassi, dovremmo comportarci come se non fosse successo. Ma ovviamente per i giocatori è importante. Vogliono tutti giocare in Champions League. Non smetteremo di giocare se non ci qualificheremo e non compreremo otto giocatori se ci qualificheremo. Non è questa la differenza. Dobbiamo progettare in modo serio e vedremo come andrà a finire”.