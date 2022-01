Watford-Tottenham 0-1, Conte esulta con Sanchez al 90+6′! Crolla il muro di Ranieri

Gli Spurs trionfano allo scadere e superano West Ham e Manchester United. Partita complicata per Conte che ha avuto difficoltà ad attaccare contro un Watford ben coperto

Dopo la folle partita all'Emirates tra Arsenal e Manchester City, terminata con la vittoria in rimonta dei ragazzi di Guardiola, la Premier League è andata in scena il primo dell'anno con la sfida tra Watford e Tottenham, valida per la ventunesima giornata di campionato. Non si è trattato solo di un derby tra due squadre di Londra ma anche italiano tra Claudio Ranieri ed Antonio Conte.