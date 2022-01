Watford-Norwich, le formazioni ufficiali: Ranieri e Smith per la salvezza in Premier

Watford e Norwich sono rispettivamente la quartultima e la terzultima della Premier League. Queste le formazioni ufficiali di Ranieri e Smith

La 23esima giornata di campionato di Premier League offre alle ore 21.00 una sfida decisiva per lo scontro salvezza tra Watford e Norwich. La formazione di Ranieri è quartultima in classifica ed in vantaggio solamente un punto rispetto agli avversari. Allo stadio "Vicarage Road", i "Canaries" dovranno continuare a seguire la linea tracciata contro l'Everton e dimenticare il resto della stagione. Sono davvero tante le assenze da ambo le parti ma, nonostante ciò, la partita si disputerà.