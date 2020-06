Watford, la rivelazione di Deeney: “Nel calcio tanti gay, credo si attenda il primo coming out”

La confessione di Troy Deeney.

Lo storico attaccante in forza al Watford nelle ultime settimane ha fatto parlare spesso di sé stesso, da sottolineare le sue parole – poi ritrattate – riguardo il non scendere di nuovo in campo. Il calciatore degli Hornets, nel corso di un’intervista concessa alla BBC, ha rilasciato alcune dichiarazioni concernenti il rapporto tra il mondo del calcio e i calciatori omosessuali.

“Gli omosessuali nel calcio ci sono, al 100%. Probabilmente ce n’è uno in ogni squadra. Credo che si aspetti solo il primo coming out, poi ne arriverebbero tanti altri. Nessuno però vuole assumersi questa responsabilità. Se lo facesse un calciatore importante, poi, sarebbe ancora più eclatante e sarebbe un segnale importantissimo. Mi chiedo perché tanti confessano di essere gay solo a fine carriera, dopo essersi portati addosso un fardello enorme”.