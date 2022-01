Watford, esonerato Ranieri. Fatale la sconfitta contro il Norwich per l’ex Roma

Finisce l'avventura di Ranieri al Watford. Dopo la sconfitta in Premier League contro il Norwich, l'ex Inter e Juventus è stato esonerato

In Inghilterra non è arrivata la stessa fortuna che il tecnico ex Inter e Juventus, tra le altre, aveva trovato in quel di Leicester. Ranieri è stato sollevato dall'incarico dal Watford ed è stato sicuramente fatale il tracollo casalingo contro il Norwich per 0-3, in cui gli Hornets sono stati sorpassati proprio dai "canarini" in classifica, i quali prima del match stazionavano al penultimo posto. In zona retrocessione ci è finita proprio la squadra di Pozzo, il quale ha deciso di esonerare l'allenatore suo connazionale. Dopo l'ulteriore esperienza non eccezionale con il Fulham, forse è proprio la città di Londra che non porta fortuna ad un tecnico così vincente, che con il Watford ha collezionato ben sette sconfitte nell'ultimo mese e mezzo, tra cui l'eliminazione dalla FA Cup per mano del "suo" Leicester con un sonoro 4-1 in favore delle "Foxes".