Watford, Deulofeu: “Meglio titolare con gli Hornets che riserva con il Barcellona”

La parola a Gerard Deulofeu.

L’ala o attaccante del Watford, intervenuta ai microfoni di beIN Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al proprio futuro che, quasi sicuramente, sarà ancora legato agli Hornets, accennando inoltre al Barcellona, squadra in cui è cresciuto ma che, dopo le giovanili, non gli ha concesso più molto spazio, mandandolo per la maggior parte delle stagioni in prestito verso altri lidi, fino all’acquisto a titolo definitivo da parte del club inglese, avvenuto l’11 giugno 2018: “Non mi piace stare in panchina, io voglio giocare per essere felice. Posso essere molto più sereno al Watford come titolare piuttosto che al Barcellona come riserva. Sono orgoglioso di essere cresciuto nel club blaugrana, ho imparato molto, ma tutti sanno che in prima squadra le cose non sono andate al meglio“.

