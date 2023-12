Tottenham-West Ham, probabili formazioni: Son dal 1′, Moyes con Bowen

E' tutto pronto all' Hotspur Stadium dove, questa sera, il Tottenham ospiterà il West Ham nella sfida valida per la quindicesima giornata di Premier League . Infortuni e squalifiche hanno messo un freno alla squadra di Ange Postecoglou dopo il brillante avvio di stagione. I padroni di casa, reduci dal pareggio contro il Manchester City che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, scenderà in campo con l'obiettivo di ritrovare la vittoria.

Gli Hammers sono imbattuti da cinque partite in tutte le competizioni dopo il pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace di domenica. La squadra di David Moyes ha vinto solo una delle ultime quattro trasferte di campionato, perdendo le altre tre.

Il Tottenham Hotspur ha iniziato la stagione 2023/24 alla grande, perdendo punti solo due volte nelle prime dieci partite in un avvio di campionato in cui è riuscito a mantenere l'imbattibilità fino al 6 novembre.

I giganti del nord di Londra sono tornati con i piedi per terra dopo non essere riusciti a vincere le ultime quattro partite, tre delle quali sconfitte. Questa serie di risultati ha portato il Tottenham dalla vetta al quinto posto nella classifica del massimo campionato inglese.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV

Il match tra Tottenham e West Ham sarà visibile in diretta in Italia su Sky Sport che detiene i diritti tv nel nostro Paese. La sfida partita si potrà dunque seguire su Sky Sport Calcio (canale 202). Live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.