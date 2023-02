Tottenham-West Ham, probabili formazioni: dubbio Scamacca, Conte non va in panchina

Il match di Premier League è in programma alle 17:30 al Tottenham Hotspur Stadium

Il Tottenham cerca il riscatto nel match contro il West Ham. Alle ore 17:30, al Tottenham Hotspur Stadium, andrà in scena la sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Premier League. Una gara che non vedrà in panchina Antonio Conte. Dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League, il tecnico degli Spurs è rimasto in Italia per recuperare dopo l'intervento alla cistifellea. La decisione è stata imposta all'ex commissario tecnico della Nazionale italiana dal suo medico di famiglia in seguito ad una visita di controllo.

"Antonio forse ha sottovalutato il decorso post-operatorio - ha spiegato Cristian Stellini, il vice di Antonio Conte -. Lo stress e la tensione che vive prima della partita gli hanno creato qualche problema. Tornerà presto, anche se non presto come sperava: la sua non è stata un'operazione semplice, è stato un intervento d'urgenza, l'infiammazione era grossa e forse è stata sottovaluta la situazione. Ha bisogno di tempo per essere al 100%, Antonio non al 100% non è Antonio. Ci sentiamo tre volte al giorno ed ogni volta mi dice che vuole tornare".

Dopo la vittoria contro il Manchester City, i padroni di casa lo scorso weekend hanno subito un ko e ben quattro reti dal Leicester. Mentre il West Ham è reduce da due pareggi di fila ottenuti contro Newcastle e Chelsea. Gli Hammers sembrano, dunque, in crescita ed affronteranno gli Spurs con l'obiettivo di conquistare punti preziosi al fine di lasciare la zona rossa della classifica. Terzultimi in classifica, gli ospiti hanno messo in cassaforte fin qui venti punti. Frutto di cinque successi, cinque pareggi e dodici sconfitte.

In occasione del match contro il West Ham, Stellini dovrà rinunciare a Ryan Sessegnon, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur e Hugo Lloris. Moyes, invece, non avrà a disposizione Lucas Paqueta, Maxwel Cornet e Kurt Zouma. Da valutare le condizioni di Gianluca Scamacca, Naif Aguerd, Alphonse Areola e Aaron Cresswell.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Sarr, Hojbjerg, Perisic; Richarlison, Kane, Son.

WEST HAM (3-4-3): Fabianski; Kehrer, Ogbonna, Cresswell/Johnson; Coufal, Rice, Soucek, Emerson Palmieri; Bowen, Antonio, Benrahma.

La sfida Tottenham-West Ham sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.