Tottenham, ufficiale: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore

Il Tottenham annuncia l’arrivo in panchina di Nuno EspiritoSanto, è lui il nome scelto dalla società per la stagione 2021/22. Dopo aver chiuso il mese scorso la sua avventura sulla panchina del Wolverhampton, il tecnico portoghese ha firmato per le prossime due stagioni con gli Spurs. Ad annunciarlo è lo stesso club londinese attraverso i propri canali ufficiali.