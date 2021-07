Tottenham, ufficiale l’arrivo di Gollini: “Qui per vivere una stagione magica”

Adesso è ufficiale, Pierluigi Gollini è il nuovo portiere del Tottenham: l'annuncio degli Spurs e le parole dell'ex Atalanta

La notizia era nell'aria, adesso l'ufficialità: Pierluigi Gollini è il nuovo portiere del Tottenham . Lo ha annunciato pochi istanti fa il club inglese, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento. Nel dettaglio, gli Spurs hanno ingaggiato l'estremo difensore dall' Atalanta in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze (20 stagionali, tra campionato e coppe).

"Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Gianluigi Gollini dall'Atalanta in prestito per una stagione, con un'opzione per rendere permanente il trasferimento. L'accordo è soggetto ad autorizzazione internazionale", il comunicato.