Tottenham, tegola per Josè Mourinho: infortunio al ginocchio per Harry Kane, ecco quando tornerà

Brutta tegola per il Tottenham.

Gli Spurs saranno costretti a rinunciare ad Harry Kane per più di due mesi. Il club londinese, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che l’attaccante inglese dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica che lo terrà lontano dai campi per almeno un paio di mesi. Il possente centravanti britannico sarà costretto ad operarsi a causa della frattura del tendine del ginocchio sinistro durante la sfida di campionato contro il Southampton dello scorso 1 gennaio. Il capitano dell’Inghilterra tornerà a disposizione di Josè Mourinho dal prossimo mese di aprile in tempo per prepararsi al meglio a Euro 2020 che inizierà i primi di giugno.