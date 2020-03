Tottenham-Norwich, Dier perde le staffe e si scaglia contro un tifoso. Mourinho: “Sto dalla parte del giocatore”

Grande tensione nel post partita di Tottenham-Norwich.

Sconfitta pesante per la squadra guidata da Josè Mourinho che si ferma agli ottavi di finale di FA CUP. La formazione ospite passa il turno, grazie soprattuto ai due rigori parati da Tim Krul, portiere olandese che Louis van Gaal fece entrare in campo con la maglia della nazionale orange per respingere i tiri dagli 11 metri ai quarti di finale dei Mondiali 2014 contro il Costa Rica.

Al termine della sfida, quando gli Spurs si dirigevano verso gli spogliatoi del ‘Tottenham Hotspur Stadium’, il mediano della nazionale inglese, Eric Dier, ha reagito duramente agli insulti alla sua famiglia ricevuti da un tifoso: si è spinto sugli spalti, scavalcando le prime file vuote per affrontare faccia a faccia il diretto interessato. Successivamente, con l’aiuto degli steward, Dier ha lasciato il campo per dirigersi negli spogliatoi con i suoi compagni. Adesso il classe ’94 rischia una lunga squalifica.

VIDEO Tottenham-Norwich, clamoroso Dier: il difensore perde le staffe e cerca di aggredire un tifoso. Le immagini shock

Lo Special One, che ha assistito alla vicenda, intervenuto in conferenza stampa si è schierato dalla parte del calciatore inglese: “Penso che quello che ha fatto Dier è qualcosa che un giocatore professionista non dovrebbe fare, ma in queste circostanze penso che chiunque di noi lo avrebbe fatto. Perché quando qualcuno insulta te e la tua famiglia è presente e viene coinvolta con la persona che ti sta insultando, in questo caso il tuo fratello più piccolo, chiunque avrebbe agito così. Sono con il giocatore e lo capisco.”

VIDEO Tottenham-Norwich, Mourinho prende le difese di Dier: “La sua reazione? Poco professionale, ma c’è un motivo”

In attesa di capire come si evolverà tale situazione, Mourinho, nonostante abbia colpevolizzato il gesto di Dier, ha fatto intendere che non sarebbe d’accordo in caso di punizione nei confronti dello stesso.