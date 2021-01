Tottenham, Mourinho stronca Ozil: “Non verrebbe a giocare con noi? Chi gli ha detto che siamo interessati!”

Mesut Ozil destinato a lasciare l’Arsenal.

Tottenham-Fulham, la polemica di Parker: “Ci hanno detto che avremmo dovuto giocare solo lunedì, è scandaloso!”

Il calciatore tedesco in forza ai Gunners è ormai fuori squadra da qualche mese ed è chiaramente prossimo a lasciare il club londinese già durante la finestra di mercato di gennaio. L’ex anche di Real Madrid e Werder Brema nei giorni scorsi ha dichiarato che non avrebbe mai accettato una proposta del Tottenham. Alla rivelazione del fantasista mancino ha risposto prontamente il tecnico degli Spurs, Josè Mourinho, che ha rilasciato le solite dichiarazioni piccanti.

“Chi gli ha detto che il Tottenham sarebbe interessato a ingaggiarlo?. Lamela? È disponibile ma non saprei…credo che tu abbia capito cosa intendo dire. In teoria è convocabile per la partita contro il Fulham. Ma non ho ancora deciso”.