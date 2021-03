Tottenham, Mourinho esalta Bale: “Non esiste un allenatore al mondo che non lo farebbe giocare”

“Gareth Bale è un ragazzo esperto e conosce il suo corpo meglio di chiunque altro. Sarebbe bello se dicesse che ho gestito bene la situazione, ma non sono quel tipo. Conosce il suo corpo e sa che siamo qui per aiutarlo. Specialmente ad essere un calciatore felice e sono molto felice per lui. È quello che ha delle sensazioni, a volte la gente pensa che a voi piaccia inventare storie. Avete bisogno di scrivere delle storie, a volte vi piace dire cose che non sono proprio vere. Ma non c’è un allenatore al mondo che non farebbe giocare Bale se lui fosse in forma”.