Tottenham, Mourinho: “Crediamo alla Champions, lotteremo fino alla fine. Kane? È incredibile”

José Mourinho orgoglioso del suo Tottenham.

Il manager degli Spurs ha commentato con grande gioia la vittoria ottenuta in trasferta dalla sua squadra che lotterà fino all’ultimo per raggiungere la qualificazione in Champions League. L’allenatore portoghese, intervistato dalla BBC dopo il match di Newcastle, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“La squadra era abbastanza stanca. Siamo stati bravi a soffrire per poter vincere, abbiamo voglia di raggiungere il nostro obiettivo. Quando ho iniziato eravamo quarti. Se non riusciremo a raggiungere la Champions League cercheremo di arrivare in Europa League, che è comunque importante. Kane? Harry è un giocatore importante, è incredibile. Dopo aver avuto difficoltà nel recupero è tornato ed ha giocato ogni minuto di ogni gara che abbiamo disputato”.