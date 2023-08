Tottenham-Manchester United, probabili formazioni: Vicario vs Onana, Rashford dal 1′

DOVE VEDERE TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED IN TV

Il match tra Tottenham e Manchester United sarà visibile in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Summer (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Inoltre, i clienti Sky potranno seguire la gara anche in diretta streaming attraverso Sky Go: si potrà scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook. L'alternativa è NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Basterà acquistare il Pass Sport per poter seguire la partita.