Tottenham-Manchester City, probabili formazioni: Kane sfida Haaland. Chance Grealish

Il Tottenham vuole "vendicarsi" per la rimonta-beffa rimediata proprio contro il City lo scorso 19 febbraio all'Etihad Stadium, con gli Spurs sopra di due reti siglate al tramonto del primo tempo ma recuperate con gli interessi dalla formazione di Guardiola nel secondo tempo, con la vittoria finale per 4-2 per i campioni d'Inghilterra in carica. Londinesi reduci da una vittoria in FA Cup contro un'avversaria decisamente più agevole rispetto a quella dei Citizens che hanno avuto di fronte l'ostacolo Arsenal, con una vittoria per 0-3 contro il Preston. In campionato, la compagine di Antonio Conte ha recentemente vinto in casa del Fulham per 0-1 grazie alla firma del solito Harry Kane. Proprio il centravanti della nazionale inglese, supportato dai soliti Kulusevski e Son, fronteggerà questo pomeriggio uno dei più forti e promettenti attaccanti del panorama calcistico mondiale, quale Erling Haaland.

Il Manchester City è chiamato ad approfittare dello scivolone della capolista Arsenal in casa dell'Everton, in un match testa-coda che ha visto prevalere la formazione di Dyche. I Gunners sono lontani solamente cinque punti e per i Citizens è ora di recuperare terreno per portarsi momentaneamente a -2 dalla vetta. La compagine di Guardiola è reduce dalla vittoria al quarto turno di FA Cup proprio contro l'Arsenal in cui è bastata la rete di Akè per la qualificazione alla fase successiva. In Premier League, sono due le vittorie consecutive per il City, conquistate contro lo stesso Tottenham per 4-2 ed il Wolverhampton per 3-0. Out Stones in difesa, unico dubbio in avanti circa la disponibilità di Foden. Salgono dunque le quotazioni Grealish che completa il tridente con gli intoccabili Mahrez ed Haaland.