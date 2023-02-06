Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in casa del Tottenham per 1-0, in cui agli Spurs di Antonio Conte è bastata una rete di Harry Kane. Il tecnico spagnolo si sofferma in particolare sulle difficoltà che possono derivare dalle numerose trasferte del club di Manchester a Londra:

"Venire a Londra da Manchester è come andare nel Nord Europa. Ci vogliono quattro ore e venti minuti per arrivare all'hotel, è stancante. Dobbiamo tornare a Manchester e prepararci per la partita contro l'Aston Villa. Avevamo un'opportunità e adesso siamo tristi. Domani riguarderemo la partita e rifletteremo su cosa non è andato. Ma sarà una stagione molto lunga per tutti".