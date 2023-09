Tottenham-Liverpool, probabili formazioni: Vicario e Son sfidano Salah, c’è Kulusevski

E' tutto pronto per il big match di Premier League in programma questo pomeriggio. Alle ore 18:30, al New White Hart Lane, il Tottenham ospiterà il Liverpool in occasione del match valevole per la settima giornata del massimo campionato inglese. Due formazioni alla rincorsa del Manchester City, ancora imbattuta ed a punteggio pieno in vetta alla classifica, si affronteranno a Londra con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio.