Tottenham-Liverpool, l’ironia di Mourinho: “Battere i Reds? Ormai ci crediamo solo in due”

Il Tottenham si prepara al match più complicato della stagione.

Domani pomeriggio sul campo del New White Hart Lane andrà in scena la sfida tra gli Spurs e il Liverpool, valida per la ventiduesima giornata di Premier League: i padroni di casa andranno alla ricerca di tre punti fondamentali per risalire la classifica e continuare ad inseguire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Alla vigilia del match il tecnico del Tottenham, José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa, rendendosi protagonista di un simpatico siparietto con l’addetto stampa del club: “Forse solo due persone qui dentro pensano che possiamo vincere. Dobbiamo crederci. Siamo solo in due ma ci crediamo. E se non ci credi nemmeno tu (all’addetto stampa, ndr) meglio che vai via“.

Infine sulla possibilità di portare a termine colpi importanti nel corso dell’attuale sessione invernale di calciomercato: “Se la società ci presenterà una soluzione che può aiutarci a superare il periodo difficile che ci attente allora questa sarà benvenuta. Ma se non troveremo la soluzione giusta, l’occasione giusta, aspetteremo la prossima estate e decideremo cosa fare per rinforzare la squadra“.