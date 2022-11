Tottenham-Liverpool, le probabili formazioni: Conte e Kane sfidano Klopp e Salah

Il Tottenham è riuscito a piazzarsi nella prima posizione del proprio girone di Champions League confermandosi una realtà importante nel calcio europeo. La sfida contro il Liverpool può rappresentare per il tecnico Antonio Conte un importante step per consolidare la propria terza posizione, con l'Arsenal e il Manchester City che volano in cima prendendosi a sportellate giornata dopo giornata. Assenti di spessore per gli Spurs, con Romero, Kulusevski, Son e Richarlison che non prenderanno parte al big match. Spazio a Lucas Moura nel tandem offensivo con al proprio fianco il bomber Harry Kane.