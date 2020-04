Tottenham, il comunicato della FA sul gesto di Dier: “Azioni improprie e minacciose”

La sanzione della Football Association.

Circa due mesi fa Eric Dier si era reso protagonista di un gesto folle che aveva immediatamente avuto un clamoroso impatto mediatico. Al termine della sfida tra il Tottenham e il Norwich infatti, il difensore inglese si era precipitato sugli spalti per aggredire un tifoso, il quale aveva insultato suo fratello minore che si trovava in tribuna.

VIDEO Tottenham-Norwich, clamoroso Dier: il difensore perde le staffe e cerca di aggredire un tifoso. Le immagini shock

Durante il post partita il tecnico degli Spurs, José Mourinho, aveva commentato quanto accaduto chiarendo le dinamiche della vicenda, non giustificando però le azioni del suo calciatore e definendo la sua reazione “poco professionale”.

Tottenham-Norwich, Mourinho prende le difese di Dier: “La sua reazione? Poco professionale, ma c’è un motivo”

Dopo un paio di settimane, oggi la Football Association si è finalmente espressa in merito alle azioni di Dier, il quale è stato accusato di cattiva condotta: “Eric Dier è stato accusato di cattiva condotta per una violazione della regola FA E3. Si presume che le azioni del centrocampista del Tottenham Hotspur a conclusione della partita della Coppa FA degli Emirati contro il Norwich City FC mercoledì 4 marzo 2020 siano state improprie e / o minacciose. Eric Dier ha tempo fino a venerdì 8 maggio 2020 per fornire una risposta“.

La FA ha inoltre confermato che per un caso di tale natura non esistono sanzioni prestabilite, e dunque nel caso in cui Dier accettasse le accuse o venisse dichiarato colpevole, la sua “pena” sarà stabilita da un giudice esterno e quindi il giocatore potrebbe incorrere in una squalifica pesante che potrebbe tenerlo a lungo lontano dal terreno di gioco. Bisognerà dunque attendere per comprendere quale futuro spetta al giocatore del Tottenham, che nonostante abbia agito in difesa del fratello ha comunque commesso un gesto che non può passare impunito.