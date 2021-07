Tottenham, Gollini dimentica l’Atalanta: “Mi sento già a casa”

Le dichiarazioni rilasciate da Pierluigi Gollini al termine della seduta di allenamento con il Tottenham aperta al pubblico

E nella giornata di oggi, il primo incontro con i tifosi allo stadio. Questa mattina, infatti, il portiere classe 1995 ha preso parte alla sessione di allenamento che si è svolta a porte aperte. "È stato bellissimo. Questo stadio è fantastico, mi sono divertito e sono molto felice. Non vedo l'ora di vederlo pieno di persone per i big match - ha dichiarato Gollini al termine dell'allenamento -. Lo stadio può avere una capienza di 70 mila persone? È difficile da immaginare, sarà sicuramente meglio quando lo vedrò dal vivo. Devo ringraziare tutti, sono tutti stati gentili con me e mi sento già a casa. Questo mi fa molto piacere. Tutti in questo club sono delle grandi persone", ha aggiunto.