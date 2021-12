Tottenham, Conte preoccupato: “Otto positivi al Covid? Situazione davvero seria”

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza durante la quale si è soffermato sulla situazione Covid in casa Spurs

Il Tottenham in piena crisi in vista della sfida del weekend contro il Brighton e del match di Conference League contro il Rennes. Ben otto calciatori degli Spurs e cinque membri dello staff sono risultati positivi al Covid, momento preoccupante per Antonio Conte che in conferenza stampa ha manifestato tutta la propria ansia in vista dei prossimi impegni.