Tottenham, Conte: “Kane? In campo anche con una gamba sola, importante per noi”

Le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Tottenham, in vista della sfida di Premier League contro il Burnley

Antonio Conte torna a parlare in conferenza stampa. Dopo la bella vittoria in rimonta contro il Manchester City, gli Spurs tornano in campo domani, mercoledì 23 febbraio, nel recupero della 13a giornata di Premier League contro il Burnley. Il tecnico ex Juventus ha parlato di alcuni dubbi di formazione, tra cui la presenze del bomber Harry Kane, ancora incerta la sua presenza per via di problemi alla schiena. Di seguito le dichiarazioni di Conte: