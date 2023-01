Tottenham-Aston Villa, le probabili formazioni: Unai Emery e Conte inaugurano il 2023

Primo match di Premier League dell'anno nuovo. Son e Kane sfidano Bailey e Watkins

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Sicuramente non avranno festeggiato il capodanno come molti altri loro colleghi i calciatori e lo staff rispettivamente del Tottenham e dell'Aston Villa che inaugureranno il 2023 con il posticipo della diciottesima giornata di Premier League in programma alle 15.00 (ora italiana).

Il Tottenham è chiamato a difendere la quarta posizione che varrebbe un posto alla prossima Champions League, assediato dal Manchester United in pieno recupero e distante solamente un punto. Una vittoria consentirebbe agli Spurs di agganciare momentaneamente la rivelazione Newcastle al terzo posto. La formazione di Antonio Conte è reduce da un pareggio nel "Boxing Day" contro il Brentford, con le Bees che hanno recentemente esultato per la vittoria in casa del West Ham. In porta, il Tottenham potrebbe far riposare ancora Lloris, reduce dalla finale dei Mondiali persa contro l'Argentina. Ancora ai box, invece, Spence, Richarlison e Bentancur. Chiavi dell'attacco affidate al solito Kane, supportato lateralmente da Son e Kulusevski.

Campionato altalenante dell'Aston Villa che a quota diciotto punti al dodicesimo posto si pone come primo obiettivo il mantenimento della categoria, con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Tre big match consecutivi per i Villans che avevano affrontato prima della sosta del campionato il Chelsea, battendolo per 1-0, e che a Santo Stefano è caduto in casa contro il Liverpool per 1-3. Gli indisponibili per il tecnico Unai Emery, recentemente subentrato alla guida tecnica al posto di Steven Gerrard, sono Martinez, Carlos e Ramsey.

Queste le probabili formazioni del match in programma al Tottenham Hotspur Stadium alle 15.00:

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Sanchez, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Bissouma, Hojbjerg, Doherty; Kulusevski, Kane. Son. Allenatore: Conte.

ASTON VILLA (4-3-3): Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; Dendoncker, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Bailey. Allenatore: Emery.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Questa la classifica aggiornata della Premier League: