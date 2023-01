Tottenham-Arsenal, Antonio Conte sfida la capolista: le probabili formazioni

Il North London Derby andrà in scena alle ore 17:30: le probabili formazioni

Un derby chiuderà la ventesima giornata di Premier League. Alle ore 17:30, al New White Hart Lane, il Tottenham affronterà la prima della classe: l'Arsenal di Arteta. A caccia dei tre punti e di un posto in Champions League, la squadra di Antonio Conte occupa attualmente il quinto punto (a -2 dal Newcastle) a quota 33 punti, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Quattro i punti ottenuti nelle ultime tre gare, con gli Spurs pronti a risalire la china. Di fronte, la capolista del torneo, che in stagione ha perso soltanto una volta.

In occasione della sfida contro l'Arsenal, Conte non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Il tecnico italiano, infatti, dovrà rinunciare agli indisponibili Bentancur, Kulusevski e Richarlison. Spurs in campo col consueto 3-4-2-1. Davanti a Lloris, Romero, Dier e Lenglet completeranno la linea difensiva. In mezzo al campo pronto Bissouma accanto a Hojbjerg. In avanti, il tridente composto da Son, il classe 2001 Bryan Gil e Kane.

Nessuna nuova defezione per Arteta, che sembra intenzionato a schierare lo stesso undici proposto contro il Newcastle. Ramsdale tra i pali, Gabriel e Saliba comporranno il tandem di centrali difensivi; White e Zinchenko esterni bassi sulle rispettive corsie. Partey nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Xhaka e Odegaard. Davanti confermato il tridente Martinelli-Nketiah-Saka. Out Gabriel Jesus e Nelson.

Ecco le probabili formazioni del match fra Tottenham e Arsenal:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Son, Bryan Gil; Kane.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Saliba, Zinchenko; Xhaka, Partey, Odegaard; Saka, Nketiah, Martinelli.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e sarà anche disponibile con la qualità del 4K su Sky Sport 4K (213). Inoltre, sarà visibile in streaming sull'app Sky Go e su NOW.