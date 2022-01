Southampton-Manchester City, probabili formazioni: Guardiola lancia Gabriel Jesus

Quasi tutto pronto per il match di Premier League che vedrà affrontarsi Southampton e Manchester City

Il Manchester City vuol proseguire la sua corsa solitaria in vetta alla Premier League. La formazione allenata da Pep Guardiola si sta dimostrando, per l'ennesima stagione, una vera e propria corazzata, capace già a metà campionato di avere un vantaggio considerevole sulle inseguitrici per la lotta al titolo. Nella giornata odierna si ritroverà di fronte il Southampton, in una trasferta comunque insidiosa ma in un match che si presenta certamente alla portata di De Bruyne e compagni. I citizen dovranno sicuramente fare a meno di Ryad Mahrez, ancora assente per via della Coppa d'Africa.