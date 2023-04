Southampton-Manchester City, le probabili formazioni: dubbio Haaland, c’è Alvarez

Guardiola senza due big si prepara ad affrontare l'ultima in classifica

Mediagol ⚽️

Una sfida di Premier League che apparentemente sembrerebbe destare pochi dubbi per gli scommettitori ma che per il Manchester City potrebbe presentare alcune insidie nella gara al St. Mary's Stadium di Southampton.

Il Southampton non gode certamente dei favori del pronostico, essendo il fanalino di coda del campionato inglese. Alcune assenze pesanti non favoriscono nemmeno il tecnico Selles che dovrà fare a meno di Juan Larios, Valentino Livramento, Mohammed Salisu e Che Adams. Sono solamente due i punti raccolti dai Saints nelle ultime quattro giornate ma la zona salvezza non è poi così lontana. Il quartultimo posto dista appena quattro lunghezze, con una classifica cortissima che mette a serio rischio il mantenimento della categoria anche per club importanti come West Ham, Leicester ed Everton. Il Southampton ha l'obbligo di non badare al blasone del proprio avversario per raccogliere quanti più punti possibili per sperare fino all'ultimo di salvarsi.

Il Manchester City ha macinato una serie di quattro vittorie consecutive in Premier League e l'ostacolo Southampton è decisamente alla portata per la formazione allenata da Pep Guardiola che può puntare al quinto successo. L'obiettivo è anche quello di portarsi nuovamente a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Arsenal, ricordando che i Citizens hanno disputato una gara in meno, in modo tale da poter tallonare fino al termine del campionato i Gunners. Operato per appendicite nelle scorse settimane, l'attaccante Foden non sarà dunque disponibile in questa porzione di stagione. Al suo posto, il tecnico spagnolo potrebbe far avanzare sulla corsia alta di destra Bernardo Silva o puntare su Mahrez. Ancora dubbie le condizioni di Haaland, il quale ha esultato alla goleada inflitta al Liverpool solamente dalla tribuna.

Queste le probabili formazioni del match in programma al St Mary's Stadium alle 18.30:

Southampton (4-2-3-1): Bazunu; Bree, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Sulemana; Onuachu. Allenatore: Selles

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Ake; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Alvarez, Grealish. Allenatore: Guardiola

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, match visibile anche in diretta streaming su Now TV e SkyGo.

Questa la classifica aggiornata della Premier League: