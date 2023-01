Southampton-Manchester City 2-0, Guardiola paga il turnover: è fuori dalla EFL Cup

Southampton e Manchester City si sono sfidate per il match valido per quarti di finale di EFL Cup, nominata anche Carabao Cup in riferimento allo sponsor principale della competizione. Nella gara in programma alle 21.00 al St. Mary's Stadium ha trionfato a sorpresa la compagine di Jones, con Guardiola che paga alcune decisioni, preferendo far partire dalla panchina dei "big" come Haaland, Mahrez, Ederson e De Bruyne, in virtù degli impegni ravvicinati.