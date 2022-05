Southampton-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp per portarsi a -1 da Guardiola

Il passo falso del Manchester City rianima il Liverpool che dopo la FA Cup vuole prendersi anche la Premier League. Le probabili formazioni

A cura di Davide Raja

Siamo giunti alla penultima giornata di Premier League in cui lo scudetto è totalmente diviso tra Manchester City e Liverpool. Sulle ali dell'entusiasmo dopo il secondo trofeo stagionale quale la FA Cup, vinta ai rigori contro il Chelsea esattamente come la precedente Carabao Cup, i Reds riprendono il proprio cammino in campionato e lo farà affrontando il Southampton di Hasenhüttl.

Il Liverpool, oltre a festeggiare il nuovo trofeo, ha assistito con piacere allo stop del Manchester City in casa del West Ham, esultando per la parata di Fabianski sul calcio di rigore di Mahrez nei minuti finali. Con questo risultato, Klopp può riportarsi ad un solo punto dal Manchester City attualmente capolista e giocarsi il tutto per tutto all'ultima giornata di campionato. Sono potenzialmente ben quattro i titoli che il tecnico tedesco potrebbe conquistare in una sola annata, ricordando anche la finale di Champions League contro il Real Madrid del 28 maggio. L'unico neo del momento positivo Reds sono le condizioni di Salah, uscito anzitempo dal campo contro il Chelsea per un problema alla coscia destra. Situazione similare quella di un altro pilastro per Klopp, ovvero Van Dijk. Sicuramente indisponibile, invece, il centrocampista Fabinho.

Prima di fantasticare sul possibile sorpasso, il Liverpool deve concentrarsi sull'ostacolo Southampton, già matematicamente salvo e distante dal trio Everton, Leeds e Burnley in cui solo una di queste squadre retrocederà in Championship. Per i Saints, l'unico indisponibile sarà il terzino Valentino Livramento.

Per vincere lo scudetto, il Liverpool dovrebbe battere sia il Southampton sia il Wolverhampton all'ultima giornata di campionato, sperando in un ultimo passo falso del Manchester City contro l'Aston Villa, ricordando che a parità di punteggio saranno avanti comunque i Citizens di Guardiola.

Queste le probabili formazioni del match in programma al St. Mary Stadium alle 20.45:

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud; Redmond, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi; Adams, Broja. Allenatore: Hasenhüttl.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, Konaté, Tsimikas; Jones, Milner, Keita; Diogo Jota, Firmino, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

