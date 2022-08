Southampton-Chelsea, le probabili formazioni: Tuchel stregato da Sterling. Ok Havertz

Turno infrasettimanale in Premier League, il primo dell'attuale edizione, che vedrà opporsi nel quinto turno il Southampton ed il Chelsea questo martedì alle 20.45 al St. Mary's Stadium.

Il Chelsea è galvanizzato dalla vittoria per 2-1 contro il Leicester, fanalino di coda della Premier, che ha alleggerito l'umore dei tifosi dei Blues dopo la clamorosa debacle per 3-0 contro il Leeds. Il successo contro le Foxes porta la firma indissolubile di Raheem Sterling, autore di una doppietta decisiva. L'ex Manchester City ha ormai conquistato il tecnico Thomas Tuchel, oltre ad un indiscutibile posto da titolare.

Una sconfitta che brucia per il Southampton contro il Manchester United, con la vittoria dei Red Devils arrivata per 0-1 grazie alla rete di Bruno Fernandes. La compagine di Hasenhüttl vuole riprendersi proprio contro il Chelsea che soprattutto in trasferta si concede qualche battuta d'arresto.